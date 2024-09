HEA TÜDRUK | Ilusad liputajad, kõhedad perverdid ja kohtumine kollases kostüümis daamiga: ta oskab Anust veelgi väärikamalt vananeda!

Anu kaassaatejuhi tögamine ei heiduta, sest on kõnealusest daamist lummatud ning küsis isegi tema telefoninumbrit, et proua oma hommikusöögi saatesse kutsuda. „Kujuta ette, tal oli kaks telefoni. Üks oli rahva telefon ja teine tema salatelefon, mille numbri ma välja pressisin,“ naerab Anu. Õige pea paljastavad naised, kellega tegemist oli. „Ma aitasin tal huulepliiatsit valida ja ta lubas, et hakkab seda hellitavalt Anuks kutsuma,“ rõõmustab skandaalitar põneva kohtumise üle. Kõigile neile, kes eelmist saadet kuulasid, saavad nüüd teada ka põletava tõe - kas Anu võttis vastu noore Eesti räppari pakkumise osaleda tema muusikavideos seksika koduperenaisena? „Ma saatsin oma vastuse juba ära...,“ alustab Anu salapäraselt ja tänab kõiki, kes talle nõu andsid.

Siinkohal tuletab Piret talle meelde osalemist Soome kuulsaimate räpparite muusikavideos. „Ma olin täiesti jäigastunud,“ avaldab Anu ning räägib detailsemalt lahti video telgitagused. „Ma arvan, et see macho mees sai juba minu jalgade lõhnast orgasmi, sest need lõhnavad nii hästi,“ naerab ta ja avaldab salajoogi, mida iga naine võiks tarbida, et lõhnata sama hästi kui tema.