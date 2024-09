Väga tähelepanelik! Victoria Beckham meenutab abikaasa Davidi armasat žesti nende esimesel kohtingul

50-aastane moelooja rääkis oma suhte algusest David Beckhamiga uue dokumentaalfilmi In Vogue: 90s episoodis, vahendab Dailymail.com.

Victoria Beckham rääkis, kuidas tema abikaasa David ostis endale uhiuue Prada ülikonna, et avaldada naisele muljet nende esimesel kohtingul pärast seda, kui mees kuulis, et talle see bränd meeldib. „Versace, Prada ja Gucci olid minu lemmikdisainerid,“ avaldas Victoria, kelle stiilitaju on juba aastakümneid imetletud. Kui ma esimest korda Davidiga 1997. aastal kohtusin, oli ta kuulnud, et mina olen see Spice Girl, kellele meeldivad disainerrõivad.

„Ta on nagu: „Ma ei tea, mida selga panna, talle meeldivad disainerriided,“ ja seetõttu läks ta ja ostis endale meie esimeseks kohtinguks täiusliku Prada ülikonna, et mulle muljet avaldada,“ naerab naine ja lisab, et mulje avaldamine tõepoolest õnnestus. „Sest see oli Prada.“

Kunagine Spice Girlsi lauljatar on varasemalt rääkinud, kuidas hoida romantikat põlemas pärast nii mitmeid aastaid abielu. Victoria avaldas, et neil on kodus eriline magamistuba, mida nad kasutavad Davidiga igal õhtul. Toas on igal pool leopardimuster, laes suur peegel ning loomulikult on seal hiiglaslik voodi...