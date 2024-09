Demi Moore kehakultusest: me elame suure kohtumõistmise ajal

Käsitledes 1990ndatele omast kehakultust ja ootusi, ütles Moore, et naisi ei peetud toona atraktiivseks, välja arvatud juhul, kui nad olid kõhnad. „Vaadates seda vägivalda, kui vägivaldsed me võisime ja võime enda vastu olla, see on lihtsalt jõhker,“ avaldas näitlejanna.

„Me näeme enda juures neid pisiasju, mida keegi teine ​​ei vaata, aga me oleme ise ülikeskendunud kõigele, mida meil ei ole. Kui me kõik hakkame arvama, et meie väärtus seisneb ainult selles, kuidas me välja näeme, oleme lõpuks muserdatud.“

Varem on Moore tõdenud, et käes on tema elu kõige põnevam aeg. „Ma tunnen, et mu lapsed on täiskasvanud, mul on palju iseseisvust ja autonoomiat, et tõesti uuesti paika panna, kuhu ma minna tahan ja mida tahan teha,“ lisas ta. „Ma ei tea, kuidas see välja näeb, aga ma olen põnevil, et saan elada ja kogeda.“