On loomulik, et soovid oma kogemusi ja mõtteid teistega jagada, kuid psühholoogide sõnul võib pidev enda tähelepanu keskpunkti seadmine hakata teisi, kes sinuga koos on, kurnama. See ei kehti aeg-ajalt jagatava põneva uudise või saavutuse kohta – see on täiesti normaalne. Räägime hoopis neist, kes harilikult suunavad iga vestluse tagasi endale, olenemata teemast.