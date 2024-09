Kust sa, lilleke, siia said?│ Live-salvestus Arvamusfestivalilt: kompulsiivne seksuaalkäitumine ei vabasta kedagi vastutusest petmise ees

Saade on tihedalt täis infot, mis paljudele kuulajatele kindlasti täiesti uus. Teadjamatele jälle aga hea üle käia. Pea ees sukelduti ühes Annika abiga meie isikliku seksuaalilma sügavustesse, viisidesse, mil teadus seda käsitleb ning ühiskond mõjutab. Mitmel korral rõhutas Tartu Ülikoolis psühholoogia doktorantuuris uurimistööd tegev Annika, et me ei saa seksuaalsusega seonduvat käsitleda lihtsustatult. See tähendab, et meie (enese)mõistmise taga olevad põhjused on individuaalsed ning keerulised. See ei ole muidugi uudis, aga ühiskondlike tabude tõttu käesolevas vestluses eriti oluline.