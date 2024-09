Supermodell Bianca Balti võitleb raske haigusega: kogu selle protsessi kõige raskem osa on olnud hirm

Balti jagas oma jälgijatele pilte ja videoid hiljutisest haiglavisiidist. „Eelmisel pühapäeval sattusin haiglasse ja sain teada, et mu alakõhuvalu on kolmanda staadiumi munasarjavähk,“ andis naine postituses teada.

„See nädal on olnud täis hirmu, valu ja pisaraid, kuid peamiselt armastust, lootust, naeru ja jõudu,“ jätkas Balti. „Mul on pikk teekond ees, kuid ma tean, et saan sellest üle,“ kirjutas ta. „Kõigile, kes te vajate jõudu, võite laenata seda minult, sest mul on seda palju,“ oli naine optimistlik.

Balti postituses oli näha kauneid lilli ja selfisid lähedastest, kes teda haiglas külastasid. „Mul läheb palju paremini ja ma olen õnnelik, et sellest teada sain,“ ütles ta ja lisas, et talle tehti operatsioon ja ees ootab keemiaravi.

2022. aasta lõpus tegi Balti geenitesti, kust selgus, et tal on BRCA1 geen. Selgus, et tal on 50% tõenäosus saada rinnavähk ja 30% tõenäosus, et tal diagnoositakse munasarjavähk.

2022. aasta detsembris tehti talle ennetav topeltmastektoomia. „Ma ei olnud veel haige, kuid teadsin, et tõenäosus, et ma ühel päeval haigeks jään, on suurem,“ rääkis ta märtsis Vogue’ile. „Kogu selle protsessi kõige raskem osa on olnud hirm,“ ütles ta väljaandele.

Millised on munasarjavähi sümptomid? Varajase munasarjavähi puhul võivad kaebused puududa. Kui munasarja kasvaja on oma mõõtmetelt küllalt suur, võib esineda raskustunnet ja valulikkust alakõhus, võib olla „täiskõhutunne“. Munasarjavähi puhul on kaebused tavaliselt väga ebatüüpilised, mistõttu naised ei pöördu nende kaebustega esmalt mitte naistearsti, vaid perearsti poole. Sageli esinevad kaebused: ebamugavustunne kõhus, „ täiskõhutunne“,

isutus, iiveldus, seedetegevuse häired – võib esineda kõhukinnisust, gaaside peetust,

kaalulangus lühema aja jooksul ilma erilise põhjuseta, väsimustunne,

noorematel naistel võib esineda menstruatsioonitsükli häireid, menopausis naistel menopausi veritsust,

kõhu suurenemisest astsiidivedeliku tõttu esineb loksumistunnet kõhus, kõhukatete pinge tõttu kõhu valulikkust, raskustunnet alakõhus,

sagedasem urineerimine survetundest põiel,

valud seljas ristluude piirkonnas,

hingamisraskus esineb suurest astsiidivedeliku hulgast kõhuõõnes või kopsukelme õõnde kogunenud vedelikust, milles diagnoositakse kasvajarakud. Seetõttu on oluline pöörata tähelepanu ebaselgetele kaebustele kõhu piirkonnas, mis ei möödu ja püsivad mitu nädalat. Naine peaks pöörduma perearstile ja oluline on ka naistearsti tehtav günekoloogiline läbivaatus. allikas: kliinikum.ee