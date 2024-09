Miks eelistavad naised endast seksikaid pilte saata? Uuring annab ootamatu vastuse

Sexting ehk seksuaalsete piltide ja sõnumite saatmine on muutunud laialt levinud nähtuseks. Miks me saadame selliseid pilte ja sõnumeid? Kas see on lihtsalt iha või peitub selle taga mõni sügavam motiiv, mis ajendab meid vajutama nuppu „Saada“?