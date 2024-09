Kas see on päriselt efektiivne? Kuulus TikToki trend võib põhjustada juuste väljalangemise

Juuste nn. treenimine on trikk, millega püütakse saavutada kauem puhtana püsivad juuksed. Paljud selle tehnika austajad väidavad, et nad võivad nädalaid või isegi kuid ilma šampoonita hakkama saada – see on eriti ahvatlev neile, kellel on rasused juuksed. Kuid kas see tõesti toimib ja kas see trend võib teha rohkem kahju kui kasu?