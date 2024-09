Demi Lovato arutleb vananemise üle: loodetavasti tulevikus inimesed kahetsevad, et on raisanud aega vanuse pärast muretsemisele

„Vananemine on midagi, millele ma liiga palju ja tõsiselt mõtlen. Lausa nii, et mul tekib sellest ärevus – mitte sellepärast, et ma olen mures oma välimuse, keha või näo muutumise pärast, vaid see on eksistentsiaalne hirm.

Mulle meeldib viibida praeguses hetkes. Kui me mõtleme mineviku- või tulevikuasjadele, siis me ei ole kohal ja kohalolek on suurim kingitus, mille saame endale teha.

Järgmisele aastale mõeldes tunnistas Lovato, et tahetakse alati seda, mida pole. „See tähendab, et me mõnikord avaldame endale survet lihtsalt sellepärast, et me pole enam nii noored kui varem,“ ütles ta.

Ta märkis, et ühel päeval loodetavasti kahetsetakse, et on raisatud aega vanuse pärast muretsemisele siis, kui maailm on nende jalge ees. „Saad 80–90-aastaseks, vaatad tagasi ja ütled: „Miks ma raiskasin oma aega, kui olin 30-aastane, muretsedes vanuse pärast, kui mul oli nii palju oodata ja nii palju aega oli veel ees?“

„Püüan mitte keskenduda sellele, kui palju aega meil on jäänud, vaid pigem sellele, kui palju rohkem elukogemust saame, kui meil on piisavalt õnne.“