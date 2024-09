Teadlased panevad südamele: naisi tuleks hoiatada veipimise eest, et mitte rikkuda viljakust

See on esimene ulatuslik uuring, mis näitab seost viljakuse ja e-sigarettide kasutamise vahel, paljastades, et veibi suitsetajatel on madalam Anti-Mülleri hormooni (AMH) tase. AMH hormoon on oluline näitaja naise munasarjade kohta, mis otseselt mõjutab viljakust.

Uuringus, milles analüüsiti 8 340 naise vereproove, leiti, et igas vanuserühmas oli AMH tase madalam naistel, kes kasutasid e-sigarette, võrreldes nendega, kes ei kasutanud. Uuringu autor ja reproduktiiv- ja molekulaarse geneetika lektor dr Helen O’Neill rõhutas, et naisi tuleks hoiatada veipimise eest, et mitte rikkuda ära enda rasestumisvõimalusi.

Uuring põhines Hertility analüüsil, mis hõlmas 325 000 naise andmeid, kellest enamik olid 20ndates ja 30ndates eluaastates. Neist veerand, kes püüdsid rasestuda, tunnistasid, et veibivad regulaarselt või aeg-ajalt. Dr O’Neill soovitas naistel, kes plaanivad rasestuda, loobuda mitte ainult veipimisest, vaid ka alkoholist, tavalisest suitsetamisest ja narkootikumidest. Ta rõhutas, et veipimine mõjutab viljakust sarnaselt suitsetamisele, vähendades AMH taset ja seega munarakkude varu.

Uuring näitas ka, et 7% naistest tunnistas, et on tarvitanud meelemürke, ja 40% ütles, et tarbivad alkoholi iganädalaselt. Dr O’Neill hoiatas ka alkoholi tarbimise „mõõdukuse“ eest, öeldes, et parim soovitus on alkoholi täielikult vältida.

Lisaks on viimastel aastatel kasvanud mure nikotiinisõltuvuse suurenemise pärast noorte seas. Lapsevanemad ja tervishoiuasutused on hakanud tegelema noorte seas leviva nikotiinisõltuvusega, kutsudes üles pakkuma lastele nikotiiniplaastreid, et aidata neil sõltuvusest vabaneda. Public Health Wales teatas hiljuti, et veipide kasutamist tuleks käsitleda sõltuvusprobleemina, mitte distsiplinaarprobleemina, ja noori tuleks toetada harjumusest loobumisel.

Allikas: The Guardian