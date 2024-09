Blogija Mallukas ebatervest suhtest: sellest, et tegemist oli vaimse vägivallaga oli mul alguses väga raske aru saada

„Need, kes on kokku puutunud manipulatiivsetete meeste või naistega, teavad, et see ei käi ju nii, et inimene ütleb sulle esimesel päeval, et hakkan sinuga väga halvasti käituma. Ei, sinna sisse jääb ka palju ilusaid hetki, toredaid momente. Inimese aju tahab keskenduda heale ja hakkadki otsima vabandusi. Sealt ongi raske ära tulla, sest tihtipeale sellised mehed- naised mingi aja jooksul eemaldavad sind su lähedastest ja tugivõrgustikust. Kõlan praegu nagu iga teine naisteajakirja artikkel, aga toona mõtlesin ka ise, et ma ei laseks eales endaga halvasti käituda. Jah, peksa ma ei saanud, aga need olukorrad...“