Teepakid on suurepärane lahendus katkiste küünte parandamiseks enne geeli või laki pealekandmist. Suru katkine küüneosa kokku ja kasuta küüneliimi, et kinnitada väike tükk teepakki katkenud kohale. Seejärel lisa kogu küünele kiht pealislakki, et see kinnistuks. Seejärel lõika üleliigne osa teepakist ära ja vajaduse korral viili servad siledaks. — Giorgia Cappella, küünekunstnik