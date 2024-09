Tahad hoida häid suhteid? Mõtle kaks korda, enne kui hakkad partneriga tühja kõhuga tülitsema

Kuigi põhjus, miks see juhtub, on selge – kõht on tühi! Sellele on olemas ka teaduslik selgitus, mis seostab vähest vere glükoosisisaldust enesekontrolli vähenemisega. 2014. aastal ajakirjas PNAS avaldatud uuring näitas, et vähene vere glükoosisisaldus võib kahandada inimeste võimet end kontrollida ja suurendada tõenäosust öelda partnerile haavatavaid asju.