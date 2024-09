FOTO| Tõeline stiiliinspiratsioon! Jane Fonda rokkis Pariisi moenädalal

„Ma olen väga teadlik, et olen väga kõrges vanuses ja see ei häiri mind tegelikult,“ tõdes ta möödunud aastal antud intervjuus. „Tead, on võimalik olla väga vana 60-aastaselt ja väga noor 85-aastaselt,“ olid tema sõnad. See on põhjus, miks ta soovitab kõigil enda heaolu eest hoolitseda. Endise aeroobikatreenerina jagab ta jätkuvalt ka liigutamise olulisust, mis on sama aktuaalne ka vanemaks saades. „Mul on selja taga mitu põlvkonda depressioonis inimesi ja parim viis depressiooniga võitlemiseks on liigutamisega jätkamine,“ on näitlejanna varasemalt öelnud CNNi intervjuus.