Pilkupüüdev, aga mitte ohutu! Ekspert avaldab, miks tegelikult lennukis kontsakingi kanda ei tohiks

Lendamisel võib õhurõhu muutuste ja vedelikupeetuse tõttu tekkida paistetus, mistõttu on venivad ja hingavad riided reisija parimad sõbrad. Lisaks on lennuki piiratud liikumisruumi tõttu suurem risk süvaveenide tromboosi tekkeks, mis on teatud tüüpi verehüüve. „Oluline on, et saaksite oma istmel natuke liikuda – see pole kerge, ma tean – ja hoida vereringe käigus,“ sõnas Fischbach. „Nii ilusad kui nahkpüksid ka ei oleks, pole need ilmselt parim valik.“