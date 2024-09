Selena Gomez rasketest tervisemuredest: nüüd on see välja öeldud, selline on mu elu

Selena Gomezil on kriitikutele sõnum: haavatavus ei ole häbiväärne, vahendab People.com. Hiljuti tunnistas 32-aastane näitlejanna ja laulja, et ta ei saa lapsi kanda ning ta vaimne tervis ei ole korras. „Usun tõesti, et haavatav olemine ja inimestele teada andmine, kui vajate abi ja millal, annab jõudu,“ ütles Gomez.

„See ei ole häbiväärne. Nii et jah, ma jagasin, et ma ei saa last kanda. Jah, ma jagasin, et mul on bipolaarne. Nüüd on see välja öeldud, selline on mu elu,“ lisas ta ja lisas, et tal on mitmeid tervisehädasid, mis oleksid riskantsed nii tema kui ka loote tervisele.“

Lauljannal on diagnoositud tal 2015. aastal luupus. Kaks aastat tagasi andis naine teada, et kuna tal on diagnoositud bipolaarne häire, peab ta selle tõttu võtma kahte erinevat ravimit, mille kõrvalnähuna ei pruugi ta olla võimeline ise lapsi kandma. „Minu jaoks oli väga raske leppida, et olen bipolaarne ja tulla toime teadmisega, et see ei kao kuskile,“ on ta tunnistanud.

Samuti on lauljanna rääkinud aastaid, et unistab emaks saamisest. „Ma leian, et on õnnistus, et leidub imelisi inimesi, kes on valmis olema asendusemad või lapsendamise võimalus, mõlemad on minu jaoks tohutud võimalused,“ selgitas ta. „Olen põnevil, milline see teekond välja näeb, sest see tuleb veidi teistsugune. Päeva lõpuks on mul ükskõik, sest sellest saab minu laps.“