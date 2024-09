Teadlased leiavad, et kunst ja käsitöö parandavad enesetunnet: kõik kunstivormid võivad olla vaimse tervise parandamiseks kasulikud

Varasemad uuringud on näidanud, et kunstiga tegelemine alandab keha stressihormooni kortisooli taset. „Loovtegevused on lihtsad ja taskukohased. Sellised tegevused nagu kudumine ja joonistamine nõuavad väga vähe vahendeid, kuid on samas kaasahaaravad ja panevad su loovuse proovile,“ selgitas kognitiivpsühholoog ja Anglia Ruskini ülikooli psühholoogia ja sporditeaduste kooli juhataja dr Helen Keyes.