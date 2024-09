Kontorolli ja manipulatsiooni ahelais olnud Ave: kes selle peale ei sulaks, kui enne pole sellise mehega kokku puutunud ega tea, et see on häire, mis vajab ravi?

„Lõpetasin suhte selle inimesega seitse aastat tagasi. Siis ei räägitud veel midagi sellest, et selline käitumisviis ei ole okei ega normaalne. Kuidas siis kõik algas? Algas nii, et kohtusime ühes lounge’is, kus minu seltskond liitus nende omaga, ja jäime suhtlema. See ei olnud armastus esimesest silmapilgust, sest olin just lahku läinud ja süda oli veel väga õrn.