Kuidas sinu hääl mehi mõjutab? Uuring annab vastuse: mehe riskikäitumine võib sõltuda naise omadustest

Uuring, mis avaldati ajakirjas Personality and Individual Differences, tõi esile, et mehed on valmis naiste nimel astuma ohtlikutesse olukordadesse, kui naisel on kõrge hääletämber. Edasised katsed näitasid, et kui naised tundusid riskimisse ükskõikselt suhtuvat, eelistasid mehed olla ettevaatlikumad.