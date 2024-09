HEA TÜDRUK | Anu Saagim: tark inimene oma rikkust ei eksponeeri, sest raha ei armasta kära

„Ilusad ja kallid asjad näevad wasted välja nende peal, kelle puhul hoomad, et tal tegelikult pole selleks vara,“ ütleb Anu. Ta lisab, et luksust võiksid endale lubada need, kellel on selleks päriselt võimalus. „Kui sa näed nii kohutavalt vaeva, et paista välja nagu kõrgklass, siis ole mureta, sa ei saa selleks lati alt läbi joostes,“ on Anu karm ja seletab lahti, miks nii on ja millised omadused kuuluvad ihaldusväärse staatuse juurde. „Tark inimene oma rikkust ei eksponeeri, sest raha ei armasta kära,“ võtab ta oma mõtte kokku.