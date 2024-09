Kas peaksid oma menstruatsiooni pärast muretsema? 5 märki, mille puhul tasub arstiga rääkida

Hea uudis on aga see, et sul on valikuvõimalusi. Raske menstruatsiooni raviks on mitmeid meetodeid ja arst saab sind nendega aidata. „Kui sinu menstruatsioon mõjutab ikkagi igapäevaelu, peaksid sellest rääkima oma arstiga, et paremini mõista võimalusi,“ ütleb günekoloog dr Judith McNicholas.