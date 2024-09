13 aastat koos olnud Kristi ja Raido impulsiivsed otsused: sama päeva hommikul helistasin emale nii muuseas, et täna abiellun

Kristi ja Raido tutvusid neliteist aastat tagasi, ühel kolmapäevasel päeval, klubis Hollywood ning peale seda on olnud lahutamatud. Juba nädal hiljem kolis paar kokku ning viis kuud hiljem kihluti. „Me tulime septembri lõpus sõbranna sünnipäevalt üsna piduselt ja teatasid selsamal õhtul Facebookis, sõpradele- tuttavatele, et on otsustanud kihluda. Aasta hiljem kõlasid pulmakellad ning õige pea said nad ka lapsevanemateks. „Me abiellusime kahekesi, Õnnepalees. Ma vist sama päeva hommikul helistasin emale, nii muuseas, et täna abiellun ka. Okei, tsau, pärast helistan,“ meenutab Kristi naerdes.