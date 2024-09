Kate Winslet tõdeb, et tema pensioniplaanid on liiga ebaviisakad ja seksuaalsed, et neist rääkida

Muu hulgas küsis saatejuht Stephen Colbert Winsletilt, kas ta kavatseb peagi pensionile jääda ja kas ta on hakanud mõtlema, kuidas ta oma päevi veedab, kui otsustab näitlemise lõpetada. Väga vaba ja vahetu olekuga näitlejanna tõdes saatejuhile, et kuigi tal on plaane, on need sellised, mida ta ei saa jagada.

„Ma arvan, et ma ei oska öelda, mida ma teeksin, sest see on nii kohatu. Ei, ma ei saa,“ ütles naine kelmikalt. „Ei, ma tegelikult ei saa, sest see on ebaviisakas ja seksuaalne, nii et ma ei saa seda öelda.“