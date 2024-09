Prantsusmaa massivägistamise kirjeldamatu õudus ja üksikasjad: 51 mehest ainult 15 on enda süüd tunnistanud

Gisèle arvas, et on mõistust kaotamas. Ta oli alles kuuekümnendates, kuid mäluhäired, kummalised günekoloogilised probleemid, kaalulangus ja raskused oma käe kontrollimisega veensid teda, et ta on alistumas salapärasele haigusele. Ta oli hirmunud, et ärkas ühel hommikul uue soenguga, nii et ta tormas oma juuksuri juurde, kes ütles talle, et ta oli just eelmisel päeval käinud tema juures. Ta ei mäletanud, et oleks oma täiskasvanud lastega hüvasti jätnud, kui nad külla olid tulnud.