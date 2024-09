Paarid, kes eelistavad avatud suhet: meie reeglid on üsna mõistlikud: ma tahan teada potentsiaalsetest voodiseiklustest enne, kui need juhtuvad

Kuigi mõned ohkavad ja ütlevad, et nad ei suudaks seda kunagi teha, on paljud avastamas polüamooria maailma. Selleks, et heita rohkem valgust avatud suhtes olemise kogemusele, oleme kokku kogunud mõned lood naistelt, kes jagavad, millised avatud suhted nende jaoks on olnud.

„Aastate jooksul püsis meie suhe sellisena, et aeg-ajalt kohtusime kellegi teisega, aga see ei juhtunud kunagi rohkem kui paar korda. Kõik oli üsna tasakaalus; me seksisime 98% ulatuses kodus koos ja väljaspoolsed kohtumised olid harvad. Asi, millega enamik ei harjunud, oli see, et me olime mehega tegelikult teineteise vastu tõeliselt ausad, lihtsalt me ei olnud seksuaalselt monogaamsed.“