FOTOD | Kaunis tulevane ema! Supermodell Carmen Kass demonstreeris moelaval beebikõhtu

Etendus pealkirjaga „Time to Clean Up The Mess“ toimus pooleldi mahajäetud Pariisi kaubanduskeskuses. Silmapaistev vaatemäng andis maailmale selge sõnumi: „See räägib tulevikust, kus tarbijatel ei ole enam soovi ega vahendeid halastamatus luksustarbimises osalemiseks. Selle asemel võtavad nad omaks DIY (tee ise- toim.) mõtteviisi, luues unikaalseid kontseptuaalseid rõivaid sellest, mis järge jääb,“ selgitas brändi loovjuht Gurami.