Ära jäta lõunat vahele! Uuringud kinnitavad: nälg võib avaldada mõju sellele, keda sa atraktiivseks pead

Viimased uuringud on näidanud, et nälg ja stress võivad mõjutada seda, millist naise keha mehed eelistavad. Teadlased leidsid, et näljased või stressis mehed kalduvad eelistama naisi, kes on kogukamad. Jah, sa lugesid õigesti. British Journal of Medicine’is avaldatud uurimuses võrreldi näljaseid ja täis kõhuga mehi. Leiti, et kui katsealused olid näljas, eelistasid nad suurema kehakaaluga naisi.