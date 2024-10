KUST SA, LILLEKE, SIIA SAID?│Vene emakeelega eestlannad: koolis öeldi, et õpiksime parem inglise keelt, nagunii keegi meid siia ei taha

Septembri alguses tekitas eesti inimestes palju pahameelt üks väga ebaõnnestunud kajastus keele- ja hariduspoliitikast. Viimastel aastatel on ka Venemaa agressioonisõda Ukrainas pealtnäha keeranud paljude inimeste lõimumisvaeva kihva. Küll aga ei muuda see kõik fakti, et Eestis elab erineva emakeelega inimesi, kellest suur osa kõnelevad just nimelt vene keelt ja kellega peame me kõik koos siia ühiselt ära mahtuma.