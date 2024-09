Suurpuhastuse ajal kodust leitud „üllatus“ lõi naise pahviks. „See oli minu mehe eksnaiselt kuldaväärt käik!“

„Kallis Steve’i tulevane naine. Ma tean, et sa leidsid selle kirja üksnes seetõttu, et Steve ei korista teie kodus mitte kunagi. Ta ei teinud seda siis, kui me koos olime ja ma usun, et ta ei ole muutunud. On mõned asjad, mida sa peaksid Steve’i kohta teadma.