Tema ei usu, et mehe ja naise vahel on sõprus võimalik. Mida teha? Kuidas talle arusaadavaks teha, et kumbki meist ei ihale teineteise järgi, vaid meid seob täiesti sootu ja seega ka tingimusteta sõprus? Temal endal ei ole naissoost sõpru...ei tea, kas see on sellepärast, et ta ei suuda ühtegi naist tissidest ülespoole vaadata?