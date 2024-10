Ekslevad silmad ja huvipuudus. Selged märgid, mis kinnitavad, et aeg on suhe lõpetada

Kas peaksid jääma ja andma võimaluse? Või peaksid edasi liikuma, et mitte raisata väärtuslikku aega ja energiat? Tõenäoliselt on igaüks meist selle dilemmaga vähemalt kord elus kokku puutunud.

Siin on 14 selget märki, et on aeg suhe lõpetada.