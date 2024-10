Vodcast „30+ uuel ringil“ on avameelne vestlussaade, kus saatejuhid otsivad vastuseid küsimustele, millega peavad üle 30-aastased, kes on uuel ringil, kokku puutuma. Kuidas siseneda kohtingumaailma ja ellu jääda kärgperes? Räägime rahast, karjäärist ja ka sellest, kuidas säilitada hea välimus. Need ja paljud muud teemad, millega tuleb 30. eluaastates rinda pista, jõuavad kuulajateni koos saatejuhtide Marjen Võsujala ja Liis Eltsiga.