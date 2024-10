Sile nahk kuni üheks aastaks Braun Silk-Expert Pro 5 IPL-iga

Rääkisime esteetilise meditsiini õe Liisa Raudmetsaga, kes selgitas kõike, mida on vaja teada IPL karvaeemalduse kohta, vastas peamistele korduma kippuvatele küsimustele, ning lükkas ümber levinud müüdid seoses IPL-karvaeemaldusega.

Mis on IPL ja kuidas see töötab?

IPL tähistab ingliskeelset sõnaühendit „Intense Pulsed Light.“ IPL-seadmed kasutavad nähtavat laia spektriga valgusimpulssi, mis mõjub karvanääpsudes olevale pigmendile (melaniinile) ja viib nääpsud puhkefaasi, millega lõpetab karvakasvutsükli. Korduval kasutamisel lükkab IPL edasi uute karvade teket ja vähendab nende tagasikasvu.

Kas IPL on laser?

Peamine erinevus laseri ja IPLi vahel on see, mis tüüpi valgust need kasutavad. IPL väljastab laia spektriga valgusimpulsse ning laser ühevärvilist püsivat valgust.

Laserravi viib tavaliselt läbi meditsiinilise haridusega spetsialist - õde või arst, samas kui koduseid IPL-seadmeid võivad kasutada kõik ning seetõttu on need mugavamad.

Kas IPL on ohutu ja kas seda võivad kasutada kõik?

Valige seade, mida on kliiniliselt testitud. Brauni IPL-karvaeemaldusseaded on kõik dermatoloogiliselt testitud ja saanud rahvusvaheliselt nahatervise organisatsioonilt Skin Health Alliance (SHA) ohutuskinnituse. Samuti on need praktilised, ohutud ja kasutajasõbralikud ega nõua vastavat väljaõpet.

Kui tõhus on IPL-meetod?

Üldiselt on IPL fotoepilatsioon hea valik, millega pikaks ajaks karvad eemaldada. See on mugav, soodne ja tõhus meetod. Kodused seadmed on veel eriti mugavad.