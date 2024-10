Märka järjekorda! Juuksed on peadligi ja sorgus? Juuksur avaldab ühe üllatava vea, mida naised peapesus teevad

Põhitoodete hulka, mis volüümikusele kaasa aitaks, tuleb arvata šampoon, mask ja palsam. „Märka järjekorda, sest just nii tulebki neid kasutada, mitte vahetada harjumuspäraselt maski ja palsami kohta. Sest šampoon avab juukse, mask toidab seda sügavuti, lubades kõigel heal karvakesse sulguda.

Kelly lisab, et kui pesu jätab juukse raskeks, loobu pigem maskist. „Palsamita jätad kutiikuli täiesti avatuks – see muutub vastuvõtlikuks kahjulikele välismõjudele, nagu näiteks UV-kiirgus, happevihm, ja kiharad on halvasti kammitavad.“