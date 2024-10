Inspireeriv! Gwen Stefani avaldab, mida teeb tema abikaasa iga päev, tuletades talle meelde, miks nad armusid

„Meil ei möödu koos olles ühtegi päeva, kus me koos millegi üle ei naeraks. Ükskõik, mis meie kummagi eludes parasjagu ka ei toimuks - mitte ükski päev ei lähe mööda ilma, et me oleks koos mõnusalt naernud. Blake on nii kannatlik inimene ja tema südames on nii palju lahkust. Ta teeb mind iga päev nii õnnelikuks ja ta ajab mind pidevalt naerma,“ rääkis Stefani südamlikult oma abikaasast.

Ta lisas, et naer on see positiivne asi, mida me kõik elus taga ajame ja me kõik soovime ju koos olla inimesega, kelle seltsis meil on tore ja lõbus olla. Ta on tänulik, et on leidnud enda kõrvale inimese, kes teda igapäevaselt naerma ajab. „See on minu jaoks täiesti piisav.“