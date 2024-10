HEA TÜDRUK | Anu Saagim: paljusid asju siin elus valin ilu ehk välimuse järgi, inetud asjad teevad mind kurvaks

Piret ja Anu on end taas stuudio mugavatel toolidel sisse seadnud ning Piret tõdeb, et Anuga kohtudes on iga päev justkui pidupäev: laud on kingitustest lookas ja glamuur ümberringi. Hubases stuudios ei tule kohe meeldegi, et sügis on alanud ja troopikakuumus taandunud.