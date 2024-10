Näitleja Piret Krumm paarisuhtest: diivanit on kahekesi palju lihtsam tõsta kui üksi pusserdada. Ja see kehtib kõige kohta

„Diivanit on ka kahekesi palju lihtsam tõsta, kui üksi pusserdada. Ja see kehtib kõige kohta. Kuigi üksindusel on samuti suur väärtus. Inimesed, kel on oskust ja võimekust omaette olla, need on ikkagi väärt tüübid, ei saa ju ainult sõltuda ja kogu aeg käest kinni hoida. Inimene peab ise oma elusammas olema, siis on koos lõbus.“