„Sain teada, mis tunne on siis, kui sind hoitakse kinni ja saad peksa nii kõvasti, et hing jääb kinni.“ Maailmakuulsate naiste avameelsed lood lähisuhtevägivallast

Hiljuti tõi laulja Cassie esile oma endise partneri, Sean „Diddy“ Combsi, poolt aastaid kestnud väärkohtlemise. Tema lugu on mõjuv sõnum kõigile lähisuhtevägivalla ohvritele. „Minu ainus palve on, et kõik kuulaksid ja usuksid ohvreid kohe,“ kirjutas Cassie Instagramis. „Vaja on palju julgust, et rääkida olukorrast, kus olid jõuetu.“ Ta lisas, et pakub toetust kõigile, kes endiselt elavad hirmu all: „Pöörduge oma lähedaste poole, ärge lõigake neid oma elust välja. Keegi ei peaks seda koormat üksi kandma.“

„Karm tõde on see, et ma sain teada, mis tunne on olla kinni hoitud ja la saada peksa nii kõvasti, et hing jääb kinni, mis tunne on, kui sind on just juustest tiritud, pea vastu kõnniteed löödud, pigistatud seni kuni nahk rebeneb, surutud vastu seina nii kõvasti, et kipsplaat purunes. Ma olen ta käe läbi pidanud kogema ka lämbumist,“ rääkis ta. „Õppisin end tubadesse lukustama, kuid peagi jäin ka sellega hätta, sest uks puruneb ju niikuinii. Õppisin mitte väärtustama oma vara. Ja lõpuks õppisin mitte väärtustama iseennast.“