Kolm naist, kolm lugu: kas armastust on võimalik välja arvutada?

Iris, neljakümnendates eluaastates matemaatik, tunneb end ümbritsevas tutvumismaailmas nagu kala vees — või pigem vees, kus õhk on otsa saanud. Aastate jooksul on ta proovinud iga võimalikku meetodit, et leida endale kaaslane, ent armastus on jäänud kättesaamatuks. Temast on saanud pimekohtingute ekspert, kellel on südamest tüdimus ja unistus, mis ei taha teoks saada.