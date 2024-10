Magamistuba peaks olema nagu koobas – pime, jahe ning vaikne! Uinuva kaunitari une rikkujad ehk kuidas magada paremini

Keha püsib vastupanuvõimeline, vähenenud on risk haigestuda südame ja veresoonkonna haigustesse ning diabeeti, vähirakkude jagunemine on oluliselt aeglasem ja keha immuunsüsteem suudab neid edukalt kahjutuks muuta, vahendab kõrva-nina-kurguarst, unearst Heisl Vaher portaalisTervisemeeter.ee.

Põnev kümnenädalane katse grupil ajakirjanduses töötavatel naistel näitas, et kaheksa tundi regulaarset ööund langetas oluliselt kehakaalu. Meie kehas toimetab üle 200 erineva ööpäevase rütmiga kulgeva süsteemi, mis on vastastikuses seoses. Unerütm mõjutab kehakaalu ja kehatemperatuuri ning vastupidi. Kui üks rütm häirub, on ka teised kehasüsteemid sellest mõjutatud – kui oleme unepuuduses, siis tabab meid varsti mõni viirushaigus, kuna immuunsüsteem on nõrgenenud. Samuti teeme unepuuduse korral toiduvalikuid, mis küll kiiresti enesetunnet parandavad (soolased ja rasvased toidud), kuid tegelikult ei ole tervisele kasulikud.