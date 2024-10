Eesti mees sai kaaslanna „sündmusterohkele“ elule jälile: tunnistan, et ma ei saanud enam rahu, kui ta viibis kuskil eemal

„Ma olen sinuga nõus, et selline kontrolliv suhtumine pole kindlasti normaalne. Kuid arvan, igal asjal on põhjus. Olin ise üle 15 aasta abielus ja polnud selle aja jooksul kunagi kahelnud ega oma naist kontrollinud. Peale lahkuminekut olin uues suhtes, kus algul oli kõik okei, kuid hiljem selgus, et uuel naisel oli enne mind väga-väga „sündmusterohke“ elu, näiteks ühe aasta jooksul oli tal rohkem sekspartnereid kui mul terve elu jooksul, ta suhtles paljudega nendega edasi, hiljem soovis nendega kohtuda, lõpuks tahtis veeta nende juures ka öid.