FOTOD | Milline rõivaese muudab iga riietuse šikiks ja stiilseks? Oprah teab vastust

Oprah teab, et selleks on üks hästiistuv pintsak. Maailma üks mõjukaimaid naisi, telesaatejuht Oprah’t võib pea igalpool näha mõnes kaunis pintsakus. Neid on naisel varutud erinevates värvitoonides helesinisest kuni tumelillani. Tema garderoobis leidub nii litterjakke kui ka põneva tekstuurse kangaga jakke.

„Igapäevaselt teles olles, tean, et julged värvid töötavad hästi,“ on telestaar öelnud. Lisaks selle on naise alatiseks aksessuaariks ka prillid. „Prillid mu parim aksessuaar. Sellepärast on mul rohkem kui 60 paari – kontori, ülikonna ja kõigi vahepealsete stiilide jaoks. Samuti olen peatanud tänaval võõraid inimesi, et küsida, kust nad oma prillid on saanud. Kui sul on ägedad prillid, siis ma leian su üles!“