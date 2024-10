„Siis puudub ka huvi petmiseks!“ Teeme selgeks, milline oluline faktor on olemas inimestel, kes tõesti oma kaaslast ei peta

Seksuoloog Annika Tamme räägib petmisest nii: „Ma arvan, et see kõik taandub sellele, mis need põhjused seal taga olid. Me näeme seda, et seksil endal on üle 200 erineva põhjuse, miks inimesed seksivad. Arvata seda, et petmise taga on 1-2 põhjust, on naiivne arvata. On naiivne arvata ka, et kui see on ühe korra juhtunud, siis see juhtub uuesti. Kuid jällegi, on ka sama naiivne arvata et see kindlasti enam ei juhtu. Kõige olulisem on aru saada sellest, mis selle valiku, otsuse, käitumise ja tegutsemiseni üldse viis. Ja sealt hakata edasi minema.“