„Ma olen selle kõik seljataha jätnud. Sellest on möödunud palju aastaid, kui see läbi sai ning tõi endaga südamevalu, pisaraid ja raevu. Jah, see sai küll läbi, kuid valu ei kao kunagi täielikult,“ räägib armukese rollis olnud naine, kes oma toonast elu siiani siiralt kahetseb.