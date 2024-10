Kas oled üks neist, kes teeskleb orgasmi? Siin on põhjused, miks sa seda tõenäoliselt teed ja kuidas sellega lõpparve teha

Seksispetsialist Suzannah Weiss kinnitab: „Kui oled kunagi orgasmi teeselnud, teadke, et see on üsna levinud.“ Keegi ei lähe seksile vastu kavatsusega sellest saadavat naudingut teeselda, kuid mingil hetkel see ikkagi juhtub. Põhjused võivad olla erinevad, kuid sageli teevad naised seda, et seks lõpetada või lihtsalt oma partnerile meele järgi olla. „Üks uuring näitas, et naised teesklevad orgasme sageli selleks, et lõpetada seksuaalvahekord,“ selgitab Weiss.