„Toome publiku ette naised, kes on sageli nähtamatud.“ Täna avatakse erivajadustega naisi kujutav fotokunstinäitus

Näituse fotoportreede autor on Alana Proosa. Näitus põhineb kohtumistel ja intervjuudel, mille viis läbi Kristina Amor. Näitusega mälestatakse ka idee autorit Keiu Roosimägi (17.02.1984 – 29.07.2023).

„Näitusega toome publiku ette naised, kes on sageli nähtamatud. Igaühel neist naistest on rääkida oma lugu ja see näitus on sissevaade neisse lugudesse. Näituse lood puudutavad ka teemasid nagu naiste seksuaalsed õigused ning õigus teadlikult valida elu ja surma vahel,“ sõnas Kristina Amor.

„Ma arvan, et kõige enesekindlamad on naised, kellel on julgust näidata end sellisena, nagu nad on. Näidata end filtriteta, vaatamata füüsilisele eripärale või haigusele, mis võib välimust muuta. Aga kes need naised tegelikult on? Mida nad arvavad? Millised on nende arvamused, väärtused, arusaamad elust, kuidas nad maailma näevad?“ sõnastas Helpificu tugikeskkonna (www.helpific.com) asutaja Keiu Roosimägi näituse lähtekoha.

Puudega naiste kui ühe enim haavatava rühma puhul on äärmiselt oluline tuua puudega naised ja tüdrukud välja apaatsusest, rääkida neile võimalustest ja õigustest ning julgustada puudega naisi „kapist välja tulema“. Neile tuleb sisendada jõudu, teadmist, et neile on ühiskonnas kohta ja nad on vajalikud.

Näitus jääb T1 teisel korrusel avatuks kuni 15. detsembrini 2024. Kristina Amor viib läbi ka kuraatorituuri 23. ja 30. oktoobril kell 18.00.