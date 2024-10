GALERII | Taskuhääling „Kust sa, lilleke, siia said?“ teisel arutelusündmusel oli teemaks majandus: naised ei pea tundma ebakindlust kõneldes traditsioonilistel „meeste teemadel“

Kursi sõnul kannustab teda Lillekese Akadeemia formaati vedama veendumus, et naistele tuleb pakkuda ruumi ning platvormi oma mõtete väljendamiseks ning küsimuste küsimiseks: „Isegi seekordsel sündmusel jäi kõlama mõte justkui saaks majandusest usaldusväärselt rääkida vaid ühel kindlal moel, mis seejuures pole naistele justkui kohane. Selliseid tabusid soovin ma murda. Esiteks, et majandusest saab rääkida vaid läbi ökonoomika ning et sellest kõnelemine kuulub kuidagi vaid meestele.“ Majandusest peaks korraldaja sõnutsi kõnelema üha enam ka ideoloogiliselt ning naisi kaasates.

Seekordse külalisena üles astunud Kati Keel, kes muuhulgas ka Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumis majandusplaani projekti juhib, väljendas head meelt, kui palju naisi oli päevast tulnud osa saama ning kuivõrd aktiivselt kaasa kõneldi. Niisamuti tõdes Keel, et riik saaks kindlasti teha enam ühiskondlike protsesside ning otsuste tagamaade lahti seletamisel. „Ühtlasi oli väga mõtlemapanev kuuldud tagasiside, et tore on vahelduseks kuulda naisterahvast majandusest kõnelemas. Pean tunnistama, et ei ole varem sellele erilist tähelepanu pööranud, kuid kutsun nüüd teisigi kolleege julgemalt sõna võtma. Tõsi on, et naised kipuvad end ebakindlamalt väljendama teemadel, mida traditsiooniliselt peetakse meeste pärusmaaks. Seetõttu on Laura loodud initsiatiiv väga tänuväärne ning loodan, et annab veidi julgust juurde kõigile.“