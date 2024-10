Miskipärast arvavad paljud, et suhetes piiride panemine on ebavajalik ja isegi solvav. Üheks põhjuseks on arusaam, et partner peaks suutma soove ja vajadusi ette aimata. Mõned kardavad, et piiride seadmine võib rikkuda suhte spontaansust ja romantikat. Kuidas on tegelikult?