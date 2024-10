Tuhandelt mehelt küsiti, mis neid kohtingul eemale peletab – vastus oli ühene

Kogu see vaev võiks olla paremini kulutatud, sest tõenäoliselt ei ole see, kuidas sa välja näed, otsustav tegur, kas mees sind kohtingul meeldivaks peab või mitte. Mõtle: kui ta on sinust juba piisavalt huvitatud, et sinuga deidile minna, siis ei kahtle ta sinu välimuses, kui ta sind paremini tundma õpib. Ja osa sellest, kuidas meest enda vastu huvi tundma panna, seisneb just selle mõistmises!