Portaalis The Sun oma lugu jaganud naine on olnud endast 18 aastat vanema kaaslasega koos kaks aastat. „Meie voodielu on mingil põhjusel lõppenud. Mees ütleb, et ei saa minuga vahekorras olla, sest ema arst olevat soovitanud tal enam mitte seksida, kuna see mõjub halvasti tema songale,“ räägib naine ja tunnistab, et seksita suhe ei ole talle.